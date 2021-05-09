إنقاذ طفلة معلقة من عنقها بأعلى أحد الفنادق المهجورة في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت شرطة منطقة المدينة المنورة في السعودية القبض على سيدة من الجنسية المالية بعد ارتكابها جريمة مروعة بحق طفلتها.

وقالت الشرطة عبر حسابها بتويتر، إن الجهات الأمنية خلال قيامها بتنفيذ واجبها، لاحظت طفلة معلقة من عنقها بأعلى أحد الفنادق المهجورة وعند وصول رجال الأمن إلى المنطقة شاهدوا امرأة في سطح الفندق وتم استيقافها.

وأكدت أنه تم إنقاذ الطفلة ذات الأعوام الثلاثة، ونُقلت للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وحالتها الصحية مستقرة.

وأوضحت الشرطة، أن السيدة المالية التي وجدت في سطح الفندق بالعقد الرابع من العمر، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنها والدة الطفلة، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالتها إلى فرع النيابة العامة.