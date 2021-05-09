ماذا يحدث للكون في ليلة القدر؟

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية في مصر، علامات ليلة القدر، خلال برنامج «كُتب عليكم الصيام» الذي يذاع على قناة صدى البلد.

وقال المفتي: «علامات ليلة القدر تدلنا على أن الكون في حالة سكون وصفاء، وتكون الشمس دون شعاع في صبيحة هذه الليلة»، مضيفا أن الروايات عن علامات ليلة القدر محببة للجميع ويستأنس بها، وفقا للمصري اليوم.

وأشار المفتي إلى أن الملائكة تتنزل في ليلة القدر لشرف هذه الليلة المباركة كما ينزل سيدنا جبريل عليه السلام وهو أشرف الملائكة على الإطلاق فهو كان يبلغ الرسل الكرام بالرسائل النبوية.

وشدد مفتي الجمهورية المصرية على أن شهر رمضان فرصة عظيمة للإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، ومجاهدة النَّفسِ والارتقاء بها في مراقي الطاعات، وكف الجوارح والقلوب عن كلِّ ما يغضب الله؛ ليكون معسكرًا إيمانيًّا نخرج منه بحالٍ غير الحال، نخرج من حال التَّراخي وفُتور الهِمَّة، والجدال والهدم، إلى حالِ الطَّائِعين العابدين، النَّافعين للبلاد والعباد.