«المشيشة».. خلطة تراثية تثري المائدة

المصدر: رصد وتصوير - عبدالله بن ربيع

يلتقط عبدالله بن ربيع مفردات الحياة في الإمارات، متشبثاً بالأشياء في مسافاتها الأكثر حضوراً في ماضي الزمان، حيث الأصالة والوفاء لكل ما رفد الشعب الإماراتي بالحياة، عبر الدهور والأجيال.

«البيان» تقدم هذه المساحة، ليحكي بعدسته عفوية وتفاصيل ووجوه تلك الخصوصية الفولكلورية، لإبقائها حية في ذاكرتنا، صوناً لميراثنا التليد، الذي نستمد منه الطاقة الملهمة نحو المستقبل. ويحكي اليوم عن «المشيشة»،

و«المشيشة» هي خلطة أو سلطة أوراق العرطة مع أوراق الغاف، يضيفها أهل الإمارات على "الشامي" والأزر والسحناء والسمنة البلدي، كما تخبرنا بذلك شذا محمد الطنيجي الخبيرة بالتراث، وتنبت العرطة في الرمل والسيح في موسم القيض والشتاء، وما زالت بعض العائلات الإماراتية تستخدم أوراق الغاف والعرطة حتى يومنا هذا، وتخرج بعض العائلات إلى المناطق الرملية والسيوح بحثاً عن هاتين النبتتين.