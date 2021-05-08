فيديو على «تيك توك» يفك لغز اختطاف طفلة منذ 18 عاماً

المصدر: البيان الإلكتروني

ربما يفك فيديو نشر على تطبيق تيك توك مارس الماضي ألغاز قضية اختطاف طفلة وهي في الخامسة من عمرها مر عليها قرابة العشرين عاماً .

وبسبب هذا الفيديو تكشفت خيوط جديدة لشرطة مدينة كينويك، في قضية «صوفيا خواريز»، الفتاة التي اختُطفت قبل يوم واحد من عيد ميلادها الخامس في عام 2003، أثناء سيرها بالقرب من منزلها بولاية واشنطن الأمريكية.

واتصل مستخدمون للتطبيق بشرطة كينويك، بعد مشاهدة مقطع فيديو على «تيك توك» يُظهر فتاة شابة في المكسيك قالوا إنها تتشابه مع مظهر خواريز، وعمرها التقريبي المفترض أن تكون عليه الآن وفق صحيفة الشرق الأوسط.

وفي مقطع الفيديو الذي تم تصويره في ولاية سينالوا المكسيكية في مارس، تحدثت الفتاة مع امرأة أخرى باللغة الإسبانية، وعندما سُئلت عن عمرها قالت إنها تبلغ من العمر 22 عاماً، وأشارت إلى أنها «تكره أعياد الميلاد»، حسب ما نقلته شبكة «سي إن إن» الأميركية.

وقالت الفتاة أيضاً إنها تود التحدث إلى عائلتها لأن بعض الناس أخبروها أنها تعرضت للاختطاف، وإنها لا تعرف من أين جاءت.

وقالت شرطة كينويك في بيان: «نحن على علم بفيديو تيك توك». وأضافت: «التحقيق جارٍ في ذلك... شكراً لمن أرسلوا لنا معلومات عن هذا الفيديو... إنه موضع تقدير».

وأضافت أن المحققين تواصلوا مع المرأة التي أجرت اللقاء مع الفتاة. ويأمل المحققون أن يتوصلوا للفتاة ويطلبوا منها إجراء اختبار الحمض النووي لمقارنته مع الحمض النووي لخواريز.

وحسب الشرطة، فقد توفيت والدة خواريز عام 2009. لكن المحققين لا يزالون على اتصال وثيق مع بقية أفراد أسرتها.