وقف بيع السجائر التقليدية في اليابان

المصدر: طوكيو - أ ف ب

أعلن الرئيس التنفيذي الجديد لشركة التبغ الأمريكية العملاقة فيليب موريس في مقابلة مع صحيفة «نيكاي» اليومية أمس أن المجموعة ستتوقف عن بيع السجائر التقليدية في اليابان «في غضون عشر سنوات».

وقال ياتشيك أولتشاك رئيس شركة «فيليب موريس إنترناشونال» والذي تولى منصبه حديثاً في هذه المقابلة «سنحقق مجتمعاً خالياً من التدخين في اليابان بعد عشر سنوات».

وأضاف «أريد أن تكون اليابان أول سوق» تنسحب فيها شركة فيليب موريس من قطاع السجائر التقليدية.

وكانت المجموعة الأمريكية قد توقعت العام الماضي نهاية مبيعاتها من السجائر التقليدية في غضون «10 إلى 15 عاماً» في بلدان معينة، لكنها لم تحدد في ذلك الوقت أياً منها. ولفت أولتشاك إلى أن شركة «فيليب موريس إنترناشونال» لن تنسحب من السوق اليابانية.