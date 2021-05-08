«سينابونج» الإندونيسي يقذف رماداً بارتفاع 3 آلاف متر

المصدر: جاكرتا - د ب أ

ثار بركان جبل سينابونج الإندونيسي في مقاطعة سومطرة الشمالية أمس مما أدى إلى تصاعد رماد بركاني كثيف إلى ارتفاع 3 آلاف متر في السماء، حسبما ذكرت الوكالة الجيولوجية الإندونيسية. وذكرت الوكالة إن الثوران استمر أكثر من ست دقائق لكن لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا. وأضافت أنه يجب على السكان البقاء خارج منطقة الحظر التي تتراوح مسافتها بين 4 و 5 كيلومترات من قمة الجبل. ويثور جبل سينابونج بشكل متقطع منذ سنوات. ففي عام 2016، لقي تسعة قرويين حتفهم بعد أن أطلق البركان الغازات الحارقة والمواد البركانية، فيما يعرف باسم تدفق الحمم البركانية. ويوجد في إندونيسيا أكبر عدد من البراكين النشطة في العالم بعدد 127 بركانًا.