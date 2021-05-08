طليقة غيتس تستأجر جزيرة بـ132 ألف دولار في الليلة

المصدر: (دبي - البيان)

استأجرت ميليندا طليقة الملياردير الأمريكي بيل غيتس جزيرة خاصة نائية للهرب من عدسات الصحافيين وأسئلتهم، بعد إعلان طلاقها الاثنين الماضي، والذي بات يتصدر عناوين الأخبار.

وذكر موقع روسيا اليوم نقلاً عن صحيفة «إندبندنت» أن ميليندا استأجرت الجزيرة، بتكلفة بلغت 132 ألف دولار في الليلة الواحدة واصطحبت معها في رحلتها أبناءها الثلاثة وشركاءهم، بعيداً عن مطاردة وسائل الإعلام لها. وتبلغ مساحة الجزيرة 80 فداناً وتوفر للضيوف 25 جناحاً ومنزلاً ريفياً رائعاً يمكن الوصول إليها في رحلة تستغرق خمس دقائق بالقارب من غرينادا. وكانت ميليندا وطليقها بيل غيتس قد أعلنا انفصالهما بعد زواج دام 27 عاماً.