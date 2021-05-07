مذبحة قبل السحور .. يقتل زوجته وأبناءه الستة في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

أقدم رجل مصري على قتل زوجته وأطفالهما الـ6 في قرية الغرق التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم في صعيد مصر في جريمة تقشعر لها الأبدان.

وقال مصدر أمني إن المتهم يبلغ من العمر 40 عامًا، صاحب مخبز أقدم قبيل فجر اليوم الجمعة على قتل زوجته وأطفاله في قرية الغرق التابعة لمركز إطسا محافظة الفيوم.

وأوضح المصدر أن المتهم، أقدم أيضًا على إشعال النيران في المخبز الخاص به، وأوضح المصدر أن المتهم ليس من أهالي قرية الغرق لكنه يسكن في منزل مستأجر بالقرية.

وتلقى مدير أمن الفيوم إخطاراً من مركز شرطة إطسا، يفيد مقتل ربة منزل وأبنائها في قرية الغرق التابعة لمركز إطسا.

وأفادت التحريات الأولية أن المتهم صاحب مخبز قتل زوجته وأبناءه الستة وجرى تحرير المحضر القانوني اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.