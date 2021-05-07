العلماء يحذرون من ارتفاع مستوى البحر

المصدر: دبي - البيان

حذر علماء في الولايات المتحدة من أن ارتفاع مستوى سطح البحر، بسبب الاحترار العالمي سوف يتسبب في أضرار «كارثية لا يمكن التغلب عليها» للأرض، ووفقاً لهم، فإن اختفاء الجليد في القطب الشمالي سيؤدي إلى سلسلة من الفيضانات المدمرة في جميع أنحاء العالم.

في غضون 80 عاماً، سيرتفع مستوى محيطات العالم كثيراً، لدرجة أن المناطق الساحلية لبريطانيا ستكون مغمورة بالمياه.

وقال دانيال جيلفورد، الأستاذ في جامعة روتجرز في نيوجيرسي، لصحيفة ديلي ستار: «اختفاء الغطاء الجليدي لا رجوع فيه، لذلك، من الضروري أخذ زمام المبادرة في التخفيف من آثار تغير المناخ الآن. يمكن القيام بذلك من خلال المشاركة الدولية النشطة».

يخشى العالم من أن تؤدي السياسة المناخية الدولية الحالية إلى زيادة متوسط ​​درجات الحرارة السنوية بمقدار ثلاث درجات، وهو ما سيطيل فصل الصيف بشكل كبير في عدد من البلدان، إذا لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة، فسوف يسود الطقس الدافئ في المستقبل المنظور في معظم المناطق لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وأضاف البروفيسور: إن الشتاء القصير والدافئ سيصاحبه عواصف، وتغيرات مفاجئة في الضغط الجوي.