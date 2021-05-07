اختفت لشهور وعاشت على العشب والماء

المصدر: دبي - البيان

اختفت امرأة أمريكية لخمسة أشهر، فجرى البحث عنها بشكل مضنٍ، وسط مخاوف من أن تكون قد أُصيبت بأذى، لكن الأحداث حملت مفاجأة كبيرة، خلال الأيام الأخيرة.

وبحسب صحيفة «غارديان» البريطانية، فإن المرأة التي اختفت في نوفمبر الماضي بولاية يوتا، تم العثور عليها وهي على قيد الحياة داخل خيمة في منطقة غابوية.

وذكر المصدر أن المرأة كانت تقتاتُ على العشب والطحالب، على مقربة من نهر مجاور في المكان.

ولم تكشف السلطات هوية المرأة، وتم الإبلاغ عن اختفائها بعدما عثر موظفون في هيئة الغابات الأمريكية على سيارتها في المواقف. وبحسب شرطة مقاطعة يوتا، فإنه تم العثور على المرأة، يوم الأحد، خلال بحث جوي بالمنطقة، بينما كان متطوعون يسعون جاهدين إلى إيجاد أي أثر للمختفية.

وكانت المفاجأة الكبرى عندما رأى رجال الشرطة، خيمة في هذا المكان المعزول، ثم بادرت المرأة إلى فتحها لترى من جاء إلى المكان. ورجحت الشرطة أن تكون المرأة هي التي اختارت البقاء في هذا المكان بمحض إرادتها، منذ نوفمبر 2020. وقالت إنها ذهبت إلى المكان أول مرة ومعها بعض الطعام، لكنه سرعان ما نفد، ثم استعاضت عنه بالعشب، أما الماء فكانت تأتي به من نهر قريب.