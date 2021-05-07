حذاء جديد أكثر أماناً للمكفوفين

المصدر: (دبي - البيان)

قامت شركة تيك إنوفيشن النمساوية بإنتاج حذاء يحذر المكفوفين وضعاف البصر من العوائق التي تقابلهم خلال رحلاتهم اليومية، بفضل المستشعرات فوق الصوتية.

وحسب موقع سكاي نيوز، تم طرح الحذاء المعروف باسم إنوميك «innomake» مؤخرًا في الأسواق باعتباره جهازًا طبيًا معتمدًا، ويهدف إلى جعل التنقل الشخصي للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر أكثر أمانًا. وذكر الفريق الذي عمل على تطوير الحذاء أن هناك نوعين من المعلومات المتقدمة مهمتان للغاية لقابلية الاستخدام وهما: طبيعة العقبة التي يواجهها ومسارها الاتجاهي، خاصةً إذا كانت متجهة لأسفل، مثل الثقوب أو درج. يقول رافر (أحد أعضاء الفريق): «لا يتعلق الأمر بالتحذير من أنني أواجه عقبة فحسب، بل يتعلق أيضًا بالمعلومات حول نوع العائق الذي أواجهه لأنه يحدث فرقًا كبيرًا سواء كان جدارًا أو سيارة أو سلمًا».