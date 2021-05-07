عادات سيئة تمنعك من خسارة الوزن

المصدر: دبي - البيان

كشفت الأخصائية الروسية في التغذية، إيرينا بيساريفا، بحسب موقع روسيا اليوم، عن العادات السيئة التي تمنع إنقاص وزن الإنسان البدين. وبحسب الأخصائية، أولاً وقبل كل شيء، يجب على المرء أن يتخلى عن نمط الحياة المستقرة الذي يبطئ عملية التمثيل الغذائي ويسهم في تراكم الدهون. ولفتت إلى أن العادة السيئة أيضاً هي أكل الفاكهة في الليل، إذ يجب أن تؤكل الفاكهة في النصف الأول من اليوم، حتى الساعة 4 مساء.

ومن العادات السيئة النوم متأخراً، إضافة إلى تناول الطعام بسرعة كبيرة، كما أن بعض الناس يفضلون عدم تناول الطعام في الصباح، لكن من الضروري اللجوء إلى وجبة خفيفة على الأقل، لأن الإفطار يبدأ في عملية التمثيل الغذائي ويعطي الطاقة.