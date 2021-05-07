أقدم مقبرة إفريقية قبل 78 ألف عام

المصدر: (باريس - أ ف ب)

اكتشف رفات طفل لا يتجاوز عمره ثلاث سنوات وكانت ساقاه مطويتين على صدره الصغير في مقبرة ترابية تعود إلى 78 ألف عام، وهو أقدم دفن بشري معروف في إفريقيا.

كما أفاد باحثون أول من أمس. وكانت الحفرة الواقعة في مجمع كهوف على طول ساحل كينيا، مجرّدة من الزخارف أو القرابين أو المنحوتات الطينية التي يمكن العثور عليها في مقابر العصر الحجري الأحدث في المنطقة، كما ذكرت مجلة «نيتشر» العلمية.

لكن «متوتو»، التي تعني «طفلا» في اللغة السواحيلية، كان ملفوفاً في كفن مع رأسه على ما يعتقد أنه وسادة، «ما يشير إلى أن المجتمع ربما كان يقوم بشكل من أشكال الطقوس الجنائزية» كما أوضحت المؤلفة الرئيسية للبحث ماريا مارتينون ـ توريس مديرة المركز القومي للبحوث حول التطور البشري في بورغوس بإسبانيا. وهذا الاكتشاف الاستثنائي يسلّط الضوء على ظهور سلوك اجتماعي معقد للإنسان العاقل واختلافات ثقافية بين مجموعات البشر المعاصرين في إفريقيا وخارجها. وعثر على عظام الطفل في كهوف بانغا يا سعيدي عام 2013 لكن لم يتم الكشف بالكامل عن القبر الدائري الواقع تحت أرضية الكهف بثلاثة أمتار، إلا بعد خمس سنوات ما أدى إلى العثور على بقايا متحللة.