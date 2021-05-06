أول تصريح لرجل الأعمال الهارب أشرف السعد بعد عودته إلى مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد رجل الأعمال المصري أشرف السعد أنه يمتلك داخل مصر أكثر من مليار جنيه.

وقال السعد، خلال مداخلة هاتفية أمس مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إنه وصل مطار القاهرة بعد نحو أكثر من 26 عاماً من تركه وطنه واستقراره في بريطانيا.

وأضاف أنه حالياً محتجز في مطار القاهرة، مشيراً إلى أن هناك مشكلات قانونية وأحكاماً قضائية ضده لا يعرف تفاصيلها.

وأوضح أنه سدد جميع الأموال للمواطنين المصريين، مؤكداً أنه ليس عليه أي أموال لأحد.

يُذكر أن أشرف السعد كان قد اتُّهم في قضايا توظيف أموال في أوائل التسعينيات من القرن الماضي وحوكم، ثم تمكَّن منتصف عام 1995 من الهروب إلى خارج مصر، ليسجل أكبر مدة لهروب رجل أعمال مصري خارج البلاد بلغت 26 عاماً.