كيم كارداشيان مشتبه بها في تهريب تمثال أثري

المصدر: (أ ف ب - نيويورك)

أمرت السلطات الأمريكية بإعادة تمثال روماني إلى إيطاليا لاستيراده بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة، في إطار إجراء قانوني ورد فيه ذكر اسم كيم كارداشيان. واستند القرار الأمريكي إلى رأي عالم آثار إيطالي، أفاد بأن القطعة التي تشكّل جزءاً من تمثال، وضُبطَت في 2016 في مرفأ لوس أنجليس «نُهبت وهُربَت وصُدِّرَت بصورة غير شرعية».

وأظهرت وثائق المحكمة أن الجهة التي تسلمت القطعة واستوردتها هي كيم كارداشيان بصفة تراست نويل روبرتس، وتشير إلى فاتورة بيع التمثال من شخص يدعى فيرفوردت إلى «تراست نويل روبرتس» في 11 مارس 2016.

ومن المعلوم أن «تراست نويل روبرتس» كيان مرتبط بالمعاملات العقارية في الولايات المتحدة لكيم كارداشيان وزوجها كانييه ويست اللذين شرعا في إجراءات الطلاق.

ونفت متحدثة باسم النجمة صحة ربط بعض وسائل الإعلام الأمريكية بين كيم كارداشيان والتمثال المثير للجدل، وقالت إنها ليست «معلومات دقيقة».