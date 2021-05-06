ابتكار تقنية لتغيير ألوان وتصاميم الأسطح

المصدر: (دبي - البيان)

طور فريق بحثي من معهد ماساتشوستس الأمريكي للتكنولوجيا، تقنية تعمل على تغيير ألوان وأنماط تصاميم أسطح الأدوات المتنوعة، بضغطة زر وفي وقت قياسي.

وبحسب الموقع الإلكتروني للمعهد، فإن تقنية «كروموآبديت»، تعمل على إقران جهاز عارض ضوئي «بروجكتر» يشتغل بالأشعة فوق البنفسجية، مع العناصر المغلفة في صبغة تنشط بالضوء، حيث يعمل عارض الضوء المسقط على تغيير الخصائص العاكسة للصبغة، وينشئ صوراً ملونة جديدة في غضون دقائق.

وأشار الموقع إلى أنه يمكن استخدام التقنية الجديدة في الوقت الحالي، على الأسطح الملساء والصلبة مثل أغلفة الهاتف أو السيارات، حيث يعمل الباحثون لتطوير تطبيقها على المنسوجات المرنة مثل: الملابس والأحذية. وقال مايكل ويسلي، المؤلف الرئيس في الدراسة: «يستفيد برنامج «كروموآبديت»، من دورات البرمجة السريعة، التي لم تكن ممكنة من قبل، وتعتمد على نظام المادة القابلة للبرمجة».