ميغان تنشر كتاب أطفال مستوحى من علاقة هاري بآرتشي

المصدر: (لندن - د ب أ)

كتبت دوقة ساسكس ميغان ماركل كتاب أطفال مستوحى من العلاقة بين زوجها هاري وابنها آرتشي، حسبما ذكرت «وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا».

ويحمل أول كتاب لميغان للأطفال عنوان «ذا بينش»، ويدور حول الرابطة الخاصة بين الأب والابن، من وجهة نظر الأم، حسبما أعلنت دار «راندام هاوس تشيلدرنز بوكس» للنشر، الثلاثاء.

وسيتم طرح الكتاب المصور للبيع في الثامن من يونيوالمقبل، ويعرض الكتاب صوراً تروي أحداثه من أعمال الفنان الأمريكي كريستيان روبنسون، فيما سجلت الدوقة الصوت في النسخة المسموعة من الكتاب.

وقالت ميغان الأمريكية، الحامل في أنثى: «بدأ (ذا بينش) كونها قصيدة كتبتها لزوجي في عيد الأب، بعد شهر من ولادة آرتشي».