عودة رجل أعمال مصري إلى بلاده بعد هروب دام 26 عاماً

المصدر: د ب ا

عاد إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء رجل الأعمال المصري الشهير "أشرف السعد" قادما من لندن بعد غياب 26 عاما.

صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة: "وصل رجل الأعمال "محمد أشرف السيد على السعد " الشهير بـ " أشرف السعد " مواليد يناير 1954 على رحلة مصر للطيران رقم 778 والقادمة من لندن وأنهى إجراءات وصوله بدون توقيف والسماح له بالخروج من المطار إلى مقر إقامته حيث كان في استقباله أمام المطار بعض أفراد أسرته وأصدقائه.

يذكر أن "السعد " تم اتهامه في قضايا توظيف أموال في أوائل التسعينات من القرن الماضي وتعرض لعدة محاكمات وتمكن من منتصف عام 1995 في الهروب إلى خارج البلاد، واستمر في الخارج حتى وصوله مساء اليوم الأربعاء ليسجل أكبر مدة لهروب رجل أعمال مصري خارج البلاد.

وفى عام 2007 قررت محكمة القيم إنهاء الحراسة على أملاك أشرف السعد صاحب شركات السعد لتوظيف الأموال، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن السعد سدد جميع المديونيات على الشركة لدى الأفراد والشركات والبنوك.