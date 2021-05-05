مصر تكشف حقيقة إيقاف الدراسة الجامعية وإلغاء الامتحانات

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة نبأ إيقاف الدراسة وإلغاء الامتحانات في المعاهد والجامعات والاستعاضة عنها بتقديم أبحاث الذي انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأوضح المركز، اليوم، بعد تواصله مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عدم صحة تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وشدد، عبر حساب رئاسة مجلس الوزراء المصري في "فيسبوك"، على انتظام سير العملية التعليمية للفصل الدراسي الحالي بكل الجامعات، مشيراً إلى تطبيق نظام التعليم الهجين الذي يعتمد على الدمج بين الحضور المباشر واستخدام المنصات الإلكترونية.

ولفت إلى أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني في مواعيدها المحددة طبقاً للخريطة الزمنية المقررة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل أزمة كورونا.

وذكر أن المعاهد والجامعات تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال تقليل أعداد الطلاب في المدرجات وقاعات التدريس والمعامل، فضلاً عن الحرص على اختصار الزمن المخصص للمحاضرات والدروس العلمية، مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب والالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة وجودهم داخل الجامعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.