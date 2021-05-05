عروس تترك عريسها في ليلة الزفاف لأغرب سبب

المصدر: وكالات

وضعت عروس هندية تعيش في ولاية أوتار براديش؛ عريسها في وضع لا يحسد عليه، بعدما غادرت حفل زفافها وتركته بعدما اكتشفت أنه فاشل في مادة الرياضيات.

لم يكن بإمكان هذا العريس الهندي أن يتنبأ أبدًا بأن رسوبه في اختبار بسيط في الرياضيات بتسميع جدول الضرب 2 خلال حفل الزفاف سيعرض خطط زواجه من عروسه للخطر.

وصل العريس إلى قاعة الزفاف متحمسًا مع موكب الزفاف، لكن العروس التي شككت في مؤهلاته التعليمية طلبت منه تسميع جدول الضرب 2 قبل تبادل الأكاليل.

تم إلغاء حفل الزفاف الهندي، وغادرت العروس بعد أن فشل العريس في تسميع جدول الضرب 2، حسب صحيفة جلف نيوز.

ووفقًا لفينود كومار ضابط محطة بانواري، فقد تم الترتيب للزواج وكان العريس من قرية داوار في منطقة ماهوبا في أوتار براديش.

في مكان الزفاف، تجمع أفراد من العائلتين وعدد من القرويين، ثم صرخت العروس وهما في طريقهما لمنزل الزوجية، مدعية أنها لا تستطيع الزواج من شخص لا يعرف أساسيات الرياضيات، وغادرت العروس فيما لم يتمكن الأصدقاء وأفراد الأسرة من إقناعها بتغيير رأيها.

أعرب ابن عم العروس عن دهشته من معرفة أن العريس غير متعلم قائلا: "لقد أخفت عائلة العريس عنا درجة تعليمه، ربما لم يذهب حتى إلى المدرسة، لقد خدعتنا عائلة العريس، لكن أختي الشجاعة خرجت دون أن تخشى من العادات والتقاليد".