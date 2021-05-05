قصة نجاح شاب سعودي .. بعد غيبوبة 9 أشهر خفق قلبه مجدداً

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف المواطن السعودي راكان البجاد، تفاصيل حادث تعرض له وتسبب في دخوله غيبوبة لمدة 9 أشهر، ثم عاد للحياة بعدها من جديد ليكمل دراسته الجامعية والدراسات العليا من أمريكا.

وقال راكان خلال حواره ببرنامج «الراصد» على قناة «الإخبارية»: «حياتي قبل الحادث كانت حياة طبيعية جدًّا، وكنت متفوقًا في دراستي، وكان طموحي أن أدخل الكلية العسكرية، اقتداء بالوالد وأخي الكبير، ولكن صار الحادث الذي غير الموازين».

وتابع: «الحادث وقع قبل 16 عامًا بسبب أحد الأشخاص الذي قطع الإشارة وصدمني من الجنب ودخلنا في عمود كهرباء، وجاءت الضربة على الرأس ودخلت في غيبوبة مدتها تقريبًا 9 أشهر كنت فاقدا للوعي»، وفقا لصحيفة عاجل.

وأضاف: «في فترة الغيبوبة وفقدان الذاكرة حدثت أشياء كثيرة؛ حيث توقف القلب قرابة 4 دقائق والكبد والكلى تم غسلها حوالي ثلاث مرات»، مؤكدًا أنه يعيش حياته الآن بصورة طبيعية، ولديه فقط مشكلة بسيطة في السمع.