رئاسة الحرمين توثق صوراً لـ«مقام إبراهيم» بأحدث تقنيات التصوير

المصدر: البيان الإلكتروني

وثقت رئاسة شؤون الحرمين بالمملكة العربية السعودية مقام سيدنا إبراهيم - عليه السلام- بصور نادرة بأحدث تقنيات التصوير.

ونشرت الرئاسة عبر حسابها في تويتر صورا حديثة لمقام إبراهيم عليه السلام،وعلقت، "هو ياقوتة من ياقوت الجنة كما قال نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-: (الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، طمس الله نورهما، ولولا أن الله طمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب).

معلومات المعلم

• الشكل: مربع وفي وسطه أثر قدمي النبي إبراهيم -عليه السلام- وهي حفرتان على شكل بيضوي

• اللون: بين البياض والسواد والصفرة.

• الحجم: عرضه وطوله وارتفاعه 50 سم.

• الموقع: أمام باب الكعبة على بعد 10 - 11 مترا من ناحية شرق الكعبة، في الجزء المتجه إلى الصفا والمروة.

• الحجر الأثري الذي قام عليه إبراهيم -عليه السلام- عند بناء الكعبة المشرفة لما ارتفع البناء.