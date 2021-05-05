شاهد.. بركان "فاغرادالسفيال" بآيسلندا يثور من جديد

المصدر: البيان الإلكتروني

ثار بركان فاغرادالسفيال الآيسلندي مجدداً وأطلق حممه إلى السماء.

ويرى العلماء والمختصون، الذين يراقبون ثوران بركان فاغرادالسفيال منذ بدايته في منتصف مارس الفائت، أن نشاطه ذهب "أبعد من المتوقع"، بحسب "يورونيوز".

ويخمد البركان الآيسلندي أياماً وأحياناً أسابيع، ثم يعود بطريقة أقوى، قاذفاً حممه إلى علو 300 متر في الجو.