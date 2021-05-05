لأول مرة.. أب وابنه يؤمان المصلين بالمسجد النبوي

المصدر: البيان الإلكتروني

شهد الحرم النبوي "الاثنين" مصادفة فريدة تحدث لأول مرة، حيث أمّ المصلين في صلاة التهجد بالمسجدالنبوي، الشيخ علي الحذيفي؛ وابنه أحمد بن علي الحذيفي.



وكانت الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين بالمسجد النبوي قد أعلنت عبر "تويتر"، جدول صلاة التهجد اليومي، لليلة 22 رمضان، إذ يؤم المصلين الشيخ الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي "التسليمة الأولى"، والشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا "التسليمة الثانية والثالثة"، والشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي "التسليمتان الأخيرتان والوتر".

كما سيلتقي الأب علي الحذيفي، ابنه أحمد، في رمضان هذا العام، أيضاً في صلاة تهجد ليالي 25 و28 يرافقهما الدكتور خالد بن سليمان المهنا.