ثمانيني كندي يتعلم تصفيف الشعر والتجميل لأجْل زوجته الكفيفة

المصدر: دبي - نهى حوّا

قصد رجل ثمانيني كلية للشعر والتجميل في ألبرتا بكندا، أخيراً، معرباً لمديرتها عن رغبته في الحصول على دروس في كيفية استخدام جهاز تجعيد الشعر والماكياج، من أجل مساعدة زوجته، التي لم تعد قادرة على القيام بذلك مفردها. ووفقاً لموقع «غوود نيوز» الكندي، بدأت زوجته تفقد بصرها وتستمر في تسبيب حروق لنفسها في كل مرة تستخدم جهاز التجعيد، ولذلك كان يبحث عن بعض النصائح لمساعدتها.

تم إعطاؤه دروساً على عارضة في كيفية تشغيل جهاز تجعيد الشعر، في كلية دلمار للشعر والتجميل، وقد طلب أيضاً نصائح في كيفية تطبيق المسكارا على عيني زوجته «الجميلتين».

قالت مديرة مدرسة التجميل هانا كاري: لقد تأثر طاقمي وطلابي برغبته الصادقة في مساعدة زوجته التي تجاوزت 50 عاماً، لقد سحب الصور من محفظته بحب، وأظهر للجميع صورها، وتفاخر بمدى جمالها وموهبتها، موضحاً لنا: طالما كان مظهرها مصدر فخر لها، ولأنه مهم جداً بالنسبة لها، فهو مهم جداً بالنسبة لي.

وبعد الانتهاء من دروسه، زار الرجل وزوجته الكلية للإعراب عن امتنانهما، وعلقت مديرة الكلية: كان الاثنان معجبين بمهاراته الجديدة، وقد بدا شعر زوجته رائعاً.