أوبرا وينفري: برنامج الصحة العقلية التلفزيوني مع الأمير هاري سيعرض هذا

المصدر: دبي - نهى حوا

أعلنت مقدمة البرامج الحوارية الأمريكية، أوبرا وينفري، أخيراً، عن عرض السلسلة التلفزيونية عن الصحة العقلية التي أعدتها مع الأمير هاري، هذا الشهر بعد تقارير عن تعرض المشروع للتأخير.

وكان المسلسل الذي يركز على «المرض النفسي والعافية العقلية» قيد الإنتاج لعدد من السنوات، وقد ذكرته أوبرا البالغة 67 عاماً خلال مقابلة استمرت ساعتين مع دوق ودوقة ساكس، الأمير هاري وميغان ماركل.

وقد قامت أوبرا بالحديث عنه مرة أخرى، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، خلال مقابلة في برنامج «ذا درو باريمور» هذا الأسبوع إلى جانب الطبيب النفسي الأمريكي الدكتور بروس دي بيري الذي سيشارك في المسلسل أيضاً، قائلة: «أريد فقط أن أقول إن الدكتور بيري وأنا كنا أيضاً على مدار العامين الماضيين جنباً إلى جنب مع الأمير هاري وشركة (آبل)، ونعمل على سلسلة الصحة العقلية هذه التي ستصدر في مايو».

وينسب للأمير هاري هذا العمل باعتباره شريكاً مشاركاً ومنشئاً مشاركاً ومنتجاً تنفيذياً في السلسلة التي لا تحمل عنواناً بعد.

وكان قد تم الإعلان عنها لأول مرة في أبريل 2019. وكان تقرير نشرته صحيفة «ذا صن» البريطانية في يناير قد أشار إلى أن هذا المسلسل كان مقرراً في الأصل للبث في خريف عام 2020، لكن القيود المفروضة بسبب «كوفيد 19» وخروج هاري من العائلة المالكة وانتقاله إلى الولايات المتحدة مع ميغان ماركل أبطأ الإنتاج.

وكانت أوبرا قد كشفت أنها عرضت الفكرة على الأمير هاري في مقابلة مع غايل كينغ عام 2019 أثناء نقاش حول القضايا العالمية.