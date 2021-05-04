اعتراف عالمي بتصميم مرآب سيارات دبي بالطاقة الشمسية

المصدر: إعداد: نهى حوا

أفردت نشرة علمية الكترونية متخصصة في تتبع الابتكارات الحديثة، موضوعاً لمرآب السيارات الذي يعمل على الطاقة الشمسية في منطقة القرهود بدبي، مشيرة إلى أنه أول مبنى لركن السيارات صديق للبيئة ومبنى باستهلاك صفر للطاقة في الإمارة.

وأفادت "سبرينغ وايز" أن موقف السيارات الذي شيدته بلدية دبي حاز على اعتراف عالمي بدوره في حماية البيئة، عن طريق الفوز بجائزة تصميم "غرين غوود ديزاين" من "المركز الأوروبي للهندسية المعمارية والتصميم الفني والدراسات الحضرية" ومتحف العمارة والتصميم الخاص "شيكاغو اثينم" ومقره في ايلينوي.

وأكدت النشرة أن دبي يصلها الكثير من أشعة الشمس وليس مستغرباً أن تعمل جاهدة للاستفادة من هذا المورد، وقد أضافت إلى بنيتها التحتية للطاقة الشمسية موقف سيارات متعدد الطوابق مغطى بالكامل بالألواح الشمسية.

وعن مواصفاته، أفادت أن المرآب يوفر مواقف مغطاة للسيارات (وهذه ضرورية مع ارتفاع درجة الحرارة في الصيف) مع الواح شمسية على السطح، وأن تلك الالواح البالغ عددها 1530 موصولة بشبكة هيئة كهرباء ومياه دبي، وتغطي مساحة 2494 مترا مربعا، مع قدرة توليد 500 كيلوواط من الطاقة. وقد نقل موقع النشرة عن البلدية قولها إن الألواح تقلص ما يعادل 143.7 طنا من الكربون سنوياً، وتقع بالقرب من عدد من المرافق الحكومية، بما في ذلك مبنى البلدية في القرهود، لاستخدام الركاب.