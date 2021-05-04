شاهد.. عاصفة هوجاء تخلف خسائر كبيرة في اليابان

المصدر: البيان الإلكتروني

اجتاحت أول السبت الماضي عاصفة هوجاء وسط اليابان، متسببة في خسائر كبيرة.

واجتاحت الرياح القوية مدينة ماكينوهارا بوسط اليابان، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة وإلحاق الأضرار بما لا يقل عن 40 مبنى.

وتدهورت الظروف الجوية نهاية الأسبوع الماضي في محافظة شيزوكا ما جعل وكالة الأرصاد الجوية تصدر تحذيرًا من احتمال تشكل إعصار.

وأضافت الوكالة أنها رصدت إعصارًا على ما يبدو في الأجزاء الوسطى من المحافظة.

وتسببت الرياح القوية وفق "يورونيوز" في تضرر المنازل والمصانع والمركبات بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى انقطع التيار الكهربائي عما يقرب 600 منزل.