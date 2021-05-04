يطعن زوجته المغربية حتى الموت ثم ينتقد الأمم المتحدة وأمريكا!

المصدر: البيان الإلكتروني

استفاق حيّ هورن بمدينة هامبورغ شمالي ألمانيا الخميس الماضي على جريمة مروّعة، بعدما قام رجل يعمل سائقا للشاحنات، في بناية سكنية واقعة في شارع فيديهشتراسه بالاعتداء على زوجته مغربية الجنسية بطعنة بسكين أودتها قتيلة.

وسارعت شرطة المدينة إلى مسرح الجريمة مساء الخميس، بعدما حصلت على مكالمات هاتفية من بينها مكالمة من صديقة حميمة سابقة للمتهم الرئيسي، قالت إن امرأة "مقتولة" متواجدة داخل الشقة، حسبما كشفت عن ذلك صحيفة قناة "دي دبليو" الألمانية.

وتقول ذات القناة إنه ووفقا للمعلومات المتوفرة لديها قام سائق الشاحنة أندرياس إس.-بي. (53 عاما) بطعن زوجته زهور ن. (40 عاما) في عنقها ما تسبب في وفاتها.

وأوضح المتحدث عن الشرطة فرويان أبينزيت أنه تمّ إلقاء القبض على "المتهم الرئيسي داخل الشقة بعد مقاومة من قبله. كما تمّت مصادرة العديد من السكاكين كأدلة جنائية".

وشُكلت وحدة خاصة للتحقيق في وقائع الجريمة. فيما أصدر المدعي العام قراراً بإلقاء القبض عليه بتهمة القتل ووضعه في الحبس الاحتياطي.

وإلى غاية اللحظة لم تكشف عن دوافع الجريمة، فيما قال المتحدث عن شرطة هامبورغ أن التحريات بهذا الخصوص "ستتطلب بعض الوقت".

ونقلا عن بيلد، صرحت جارة الزوجين أنها تعرف الرجل "كشخص هادئ جدا. لكن زوجته التي ترتدي الحجاب لم نكن نراها أبدا".

يذكر أن الرجل الذي اعتنق الإسلام تزوج بالسيدة المغربية حديثا. وحين إلقاء القبض عليه صرخ بأنه "لا يعترف بالقضاء الألماني" وانتقد الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وفق تصريحات الشرطة.

ووفق مصادر "دي. ببليو" عربية، تحاول أسرة الضحية "نقل جثمانها لدفنها في بلدها المغرب والعمل على متابعة الجاني قضائيا"، علما أن المغرب قفل حدوده الجوية أمام العديد من الرحلات القادمة من دول أوروبية من بينها ألمانيا في إطار مجموعة إجراءات جديدة لمواجهة انتشار جائحة كورونا.