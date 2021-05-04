200 ألف والسجن عامين لمخالفي العزل الصحي في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت النيابة العامة السعودية ان غرامة مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية 200 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معاً.

وقالت النيابة في عبر حسابها في "تويتر" :"صوناً للصحة العامة، ووقاية من تفشي فيروس كورونا، يُحظر انتهاك أحكام الحجر الصحي الصادرة عن الجهة المختصة من قبل المصابين بفيروس كورونا أو المخالطين لهم أو المشتبه في إصابتهم". مشددةً أن من سيخالف أحكام الحجر الصحي سيقع تحت طائلة المُساءلة الجزائية المغلظة.

كما ذكرت، إن لائحة الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا نصت على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معًا، وابعاد المقيم عن المملكة نهائياً وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.