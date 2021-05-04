بالفيديو.. كوكب الزهرة يصدر أغنية متكاملة ذات بداية وخاتمة

المصدر: البيان الإلكتروني

رصد مسبار وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إشارات راديوية مميزة أثناء اختراقه الغلاف الجوي لكوكب الزهرة متوجهاً نحو الشمس.

وذكر موقع "سبوتنيك" الإخباري، نقلاً عن مجلة "scitechdaily" العلمية المتخصصة، أن المسبار، الذي يحمل اسم "باركر سولار بروب"، سجَّل أصواتاً تشبه "أغنية موسيقية" متكاملة مع بداية وخاتمة.

ويظهر في الفيديو، الذي شاركته "ناسا" على "يوتيوب"، لحظات اختراق المسبار الغلاف الجوي للزهرة التي تزامنت مع تسجيل المسبار أصوات الذبذبات الراديوية المميزة.

وأكد الخبراء أن التسجيلات هي أول قياس مباشر لجو كوكب الزهرة منذ ما يقرب من 30 عاماً، مشيرين إلى أنه يبدو مختلفاً تماماً عن ماضي الزهرة.