قصة "أم زياد" بائعة الخضار التي تصدرت تويتر في السعودية

المصدر: وكالات

كشفت بائعة الخضار السعودية "أم زياد"، التي تصدرت قائمة "تويتر" في السعودية عن المعلومات المغلوطة التي ذكرها مصور مقطع فيديو تهجم فيه عليها أمام بسطتها لبيع الخضراوات في مدينة الدمام .

وقالت أم زياد "انتشر مقطع الفيديو على مدى واسع، رغم أنني امرأة ترغب بالحصول على رزقها بيدها فقط".

وأضافت: "أنا أبيع البصل والبطاطس والخضراوات منذ ثلاث سنوات، متنقلةً بين الأحياء لجمع ما تيسر من الأموال".

قالت: الرجل الذي نشر مقطع الفيديو يشاهدني دورياً في الحي، ولكن استغربت عند اقترابه مني وتحقيقه معي، فأنا لا أحتاج التعاطف من أحد، وعملي واجتهادي هو أفضل وسيلة للاعتزاز بنفسي". بحسب للعربية نت.

وأضافت: "قام هذا الرجل باستدعاء الشرطة،سبب لي هذا التصرف الفزع، وأصبحت خائفة من التواجد في الحي، لأني أصبحت حديث المجالس، للآسف".

واوضحت "أم زياد" ان لديها 9 أبناء يسكنون معها في بيت واحد، مشيرة إلى "أن حريصة على انتقاء بضاعتي لبيعها بأسعار منافسة وكسب أموال لا تتجاوز 100 ريال يومياً".

وشددت على أنها لا ترغب بإيذاء أحد أو قطع رزقه، وتتمنى توفير مكان ملائم لها لبيع بضاعتها بعيداً عن أشعة الشمس.

وتصدر الوسم الذي يحمل اسم المواطن الذي صوّر "أم زياد" قائمة "تويتر" في السعودية حيث استغرب المغردون من موقف الرجل الذي نشر مقطع الفيديو، وطالبوا الجهات المختصة بمحاسبته.

وجه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، نائب أمير المنطقة الشرقية في السعودية، بتوفير مقر ثابت ونظامي لأ‫أم زياد في الدمام، التي تعرضت للتنمر والتشهير بها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وشمل التوجيه لأمانة المنطقة الشرقية تجهيز مقر لها بشكل عاجل في أحد أسواق الخضار بالدمام.

يذكر أن النيابة العامة استدعت الشخص الذي قام بتصوير ونشر المقطع للتحقيق معه وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.