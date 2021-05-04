حوت رمادي يضلّ طريقه

المصدر: (نيس - أ ف ب)

رُصِد في الأيام الأخيرة حوت رمادي للمرة الأولى عند سواحل البحر الأبيض المتوسط الفرنسية، يُعتقَد بأنه ضل طريقه بعيداً من المحيط الهادئ، على ما أفادت الأحد الشبكة الوطنية للثدييات البحرية.

وسبق لعجل الحوت هذا أن شوهد قبالة المغرب في مطلع مارس، ثم عند السواحل الإيطالية خلال الأسابيع الأخيرة، ويبلغ طوله ثمانية أمتار وعمره نحو 15 شهراً. ويبدو أنه تائه في البحر الأبيض المتوسط، ويحاول الخروج منه للعودة إلى موطنه الطبيعي الواقع في شمال المحيط الهادئ.

وأشار عضو الشبكة الطبيب البيطري أدريان غانييه الذي شاهد بنفسه الحوت الجمعة قبالة بورم ليه ميموزا (جنوب شرق فرنسا) إلى أن حوتاً «سبق أن شوهد مرتين في البحر الأبيض المتوسط عام 2010، ولكن قبالة إسبانيا، أما هذا العجل فهو الأول قبالة السواحل الفرنسية».

ومن غير المعتاد أن يكون هذا النوع من الحيتان موجوداً في البحر الأبيض المتوسط وتعيش في الغالب بين باخا كاليفورنيا في الشتاء وآلاسكا في الصيف. وأوضح أدريان غانييه، أن «هذا الحوت المولود في كاليفورنيا، قد يكون تاهَ ثم عَلِقَ في البحر الأبيض المتوسط».