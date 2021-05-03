القبض على سعوديين سرقا 9 مركبات في جدة

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت السلطان الأمنية السعودية القبض على سعوديين سرقا 9 مركبات بنفس النمط والسلوك الإجرامي بمواقع مختلفة في جدة

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكّن الجهات الأمنية من القبض على مواطِنَين في العقدين الرابع والخامس من العمر، ارتكبا سرقة "9" مركبات بذات النمط والسلوك الإجرامي بمواقع مختلفة في محافظة جدة.

وذكرت وكالة الأبناء السعودية "واس" انه جرى إيقافهما واتُخِذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.