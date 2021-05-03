تدهور الحالة الصحية للإعلامية المصرية إيمان الحصري

المصدر: البيان الإلكتروني

تدهورت الحالة الصحية لـ الإعلامية المصرية إيمان الحصري، بعد إجراء عملية جراحية منذ أسبوعين، أدت إلى حدوث مضاعفات مؤسفة نتج عنها ضرورة المكوث في المستشفى.

وكتبت صفحة الإعلامية إيمان الحصري، على فيسبوك "نسألكم الدعاء بالشفاء العاجل الي الإعلامية القديرة إيمان الحصري‏".‎

وأجرت إيمان الحصري عملية جراحية منذ اسبوعين الأمر الذي ترتب بعده حدوث مضاعفات مؤسفة نتج عنه ضرورة المكوث بالمستشفى والخضوع لعدة عمليات جراحية أخرى في محاولة طبية مضنية لتلافي الأضرار الناتجة عن العملية الأولي كان آخرها عملية بالأمس على أمل استقرار الحالة او لا قدر إجراء عملية أخرى.