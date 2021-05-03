توقعات ببيع "المرأة الجالسة" بـ 18 مليون دولار

المصدر: إعداد: فاتن صبح

تعرض دار مزاد سوثبيز ضمن أمسية الفن الانطباعي والحديث لوحةً للفنان بابلو بيكاسو رسمها عام 1952 لإحدى ملهماته فرنسواز جيلو بعنوان "المرأة الجالسة بالزي الأخضر" من المقرر أن تحقق مبلغاً يتراوح بين 14 و18 مليون دولار.

وأشار موقع "هايب بيست" إلى أن اللوحة الشهيرة ظهرت مؤخراً في معارض سوثبيز بلندن كما أنها تعرض حالياً في مقر الشركة الرئيسي في نيويورك.

وتعود اللوحة إلى المزاد بعد أن اشتراها مالك أوروبي في 1986 من سوثبيز مقابل 568 ألف دولار.

وقد علق جوليان داوز الرئيس المشارك في قسم أمسية الفن الانطباعي والحديث في بيان له بالقول: " في حين أن قلة من لوحات جيلو بتلك الجودة قد ظهرت في مزاد على مدى سنوات العقد الماضي إلا أنها أبلت جيداً بشكل استثنائي."

ويُظهر العمل الفني لبيكاسو شريكته السابقة جيلو التي أنجب منها ولدين، بالوما وكلود، وهي ستبلغ الـ 100 من العمر في نوفمبر المقبل، وفقاً لما أشار سوثبيز، لافتاً إلى أنها قامت بنشر مذكرات تسلسل حياتها مع بيكاسو.

وأضاف في بيان صحفي بأن "اللوحة تجسّد قوة شخصية جيلو واحترام بيكاسو المتواصل لها وتمسكه بها."