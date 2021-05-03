شاهد.. إعصار يتلاعب بطائرة مدنية على المدرج

المصدر: البيان الإلكتروني

تسبب إعصار في دوران طائرة أثناء وقوفها في مطار نانتونغ شينغ دونغ الدولي في مقاطعة جيانغسو الصينية.

ووفقا لـ "سبوتنيك"، دارت الطائرة التابعة لخطوط Donghai الجوية الصينية بسبب الرياح العاتية.

ومن جانبهم أكد ممثلو شركة الخطوط الجوية عدم وقوع ضحايا أو أضرار مادية.

وضربت عاصفة رعدية مدينة نانتونغ، ليلة أول أمس، وتساقط بَرَد بقطر يتراوح بين سنتيمتر واحد وثلاثة سنتيمترات، وبلغت سرعة الرياح 45.4 مترًا في الثانية.