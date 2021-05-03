شاهد.. قطة تمارس تمارين شدّ البطن!

المصدر: البيان الإلكتروني

انتشر مقطع فيديو رائع لقطة يبدو وكأنها تريد تحسين عضلات بطنها عن طريق أداء تمارين شد البطن، وذلك مع دخول فصل الصيف.

وفي اللقطات المنشورة عبر موقع تويتر يمكن رؤية قطة أبيضاء منفوشة ممستلقية على رصيف الشارع على ظهرها وترفع رأسها للأمام والخلف في حركة تحاكي تمارين البطن.

نُشر المقطع المضحك على حساب "عالم الحيوانات بموقع تويتر مع تعليق: "جاري العمل على هذا الجسد "فورمة" الصيف"، مصحوبًا برموز تعبيرية لوجهين ضاحكين.

وحقق مقطع الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع منذ ذلك الحين، أكثر من 164 ألف مشاهدة، وحصد أكثر من 8 آلاف إعجاب.