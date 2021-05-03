بيزوس وماسك.. صراع في الفضاء

المصدر: (باريس - أ ف ب)

يبدو أن مجرة درب التبانة لم تعد كافية لاستيعاب «غرور» المليارديرين في مجال التكنولوجيا جيف بيزوس وإيلون ماسك، إذ اصطدما في مساعيهما لاحتلال الفضاء.

وسخر ماسك في تغريدة، أخيراً، من منشور شركة الفضاء المملوكة لبيزوس «بلو أوريجين» احتجّت فيه على قرار وكالة «ناسا» اختيار شركة «سبايس إكس» التابعة لماسك لبناء المركبة التي ستتولى نقل رواد الفضاء الأمريكيين إلى القمر.

وقال المحلل لدى شركة «ويدبوش» دانيال آيفز: «الأمر مرتبط بشيء من الغرور أيضاً؛ بات الأمر شخصياً بدرجة أكبر».

واستثمر رائدا الأعمال جزءاً من ثرواتهما الضخمة في شركتين خاصتين لاستكشاف الفضاء منذ مطلع الألفية. وبيزوس (57 عاماً) هو مؤسس شركة «بلو أوريجين».

وبينما تنعم كل من «سبايس إكس» و«بلو أوريجين» بمؤسسين يملكان موارد مالية وافرة، تتنافس الشركتان أيضاً للحصول على عقود مع الجيش الأمريكي أو وكالات الفضاء.

ولا شك في أن ماسك يتفوّق على بيزوس في هذا الصدد.

أطلقت «سبايس إكس» مئات الأقمار الصناعية بينما لا تزال شبكة «كويبر» للأقمار الصناعية على الأرض رغم تخصيص بيزوس 10 مليارات دولار لدعمها.