400 قطعة تضيء جمال تصاميم إسلامية ألهمت «كارتييه»

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

أكثر من 400 قطعة من مقتنيات دار كارتييه، ومتحف الفنون الزخرفية، وقسم الفنون الإسلامية في متحف اللوفر، ومجموعة كير للفنون الإسلامية ومجموعات دولية أخرى، اقترضها متحف دالاس للفنون في الولايات المتحدة، من أجل إقامة معرض كبير عن تأثير الفن الإسلامي في دار كارتييه.

ووفقاً لموقع «آرت فيكس ديلي»، يتتبع المعرض الكبير المقام في دالاس تحت عنوان «كارتييه والفن الإسلامي: بحثاً عن الحداثة»، ما أوحت به الفنون والتصاميم الإسلامية لدار كارتييه، وتكييف لويس كارتييه، ومصممي دار المجوهرات الفرنسية لها، في إنشاء مجوهرات وتحف، بدءاً من بدايات القرن العشرين حتى يومنا هذا.

وسوف يستكشف المعرض أيضاً كيف قام مصممو كارتييه بتكييف الأشكال والتقنيات من الفن الإسلامي والهندسة المعمارية والمجوهرات، ومواد من الهند وإيران والأراضي العربية، وتوليفها في لغة أسلوب متفرد حديث معترف به.

ويقام المعرض لأول مرة في الولايات المتحدة، وسيعقد خلال الفترة ما بين 14 مايو إلى 18 سبتمبر 2022 في دالاس، وهذا الموقع سيكون الوحيد، الذي سيقام فيه المعرض في أمريكا الشمالية.