ستيفن هوكينغ ورسالة أمل من قلب الألم

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

من على كرسيه المتحرك، محملاً بآلامه، لم يصعب على العالم البريطاني الراحل ستيفن هوكينغ أن يلهم شعوب العالم برسائل مناهضة للاكتئاب والحزن. كما شجع في إحدى أجمل مقولاته على العثور على المعاني الروحانية في عالم النجوم قائلاً: «تذكر أن ترنو للأعلى نحو النجوم لا نزولاً إلى قدميك.

ولا تتوقف عن العمل الذي يمنحك معنى لحياتك وهدفاً، وتكون الحياة من دونه مجرد فراغ. أما إن كنت محظوظاً بما يكفي لتجد الحب إياك أن تغفله أو تتخلى عنه». وكان هوكينغ في إحدى محاضراته، قد شبّه الثقوب السوداء بالاكتئاب، موضحاً بأن كلاً منها قابل للإفلات.

وذكر وفق موقع «ذا لايف هاكر» بأن «الثقوب ليست بالسوداوية اللونية التي ترسم بها، كما أنها ليست سجوناً أبدية كما كان يعتقد يوماً. فالأشياء يمكن أن تخرج من الثقوب السوداء وتبقى هناك أو تنتقل لكون آخر. لذا إن شعرت أنك في قلب ثقب أسود لا تستلم فطريق الخروج موجودة». مؤكداً أنه طالما وجدت الحياة يوجد الأمل.