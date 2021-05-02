مسرحية "مدرسة المشاغبين" لأول مرة بالألوان على "شاهد"

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عن عرض مسرحية "مدرسة المشاغبين" بالألوان لأول مرة على منصة شاهد.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه على تويتر إعلان المسرحية التي تم تلوينها بأحدث طرق التقنية لتعرض لأول مرة للجمهور بالألوان.

يذكر أن مسرحية "مدرسة المشاغبين" عرضت لأول مرة على المسرح عام 1973، ومن بطولة الفنانين: عادل إمام وسعيد صالح وهادي الجيار وأحمد زكي ويونس شلبي وحسن مصطفى وسهير البابلي وعبد الله فرغلي، ومن تأليف علي سالم، وإخراج جلال الشرقاوي.