عمرها 145 عاماً.. قصة أقدم سيارة لتوزيع الصحف في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

يرجع تاريخ أول سيارة عرفتها مصر لتوزيع لأكثر من 145 عاما، وكانت سوداء اللون ذات صندوق صغير يحمل اسم أول صحيفة في الشرق الأوسط، صحيفة "الأهرام" المصرية.

وكانت تلك السيارة إحدى العلامات المميزة لشارعي الجلاء والصحافة، ذات الكابينة الضخمة، وكان مدوناً على جانبيها أسماء أشهر الإصدارات الصحفية التي تصدر عن مؤسسة الأهرام العريقة، لتمتلئ بأعدادها، ثم تجوب أنحاء المحروسة، موزعة ما بداخلها على بائعي الصحف في كل مكان، وفقا لصحيفة الأهرام المصرية.

يذكر أن صحيفة الأهرام العريقة تأسست في 27 ديسمبر 1875 من قبل اثنين من الأشقاء اللبنانيين، بشارة وسليم تقلا، اللذين كانا يعيشان في ذلك الوقت في الإسكندرية.

وصدر العدد الأول منها في 5 أغسطس 1876 في المنشية بالإسكندرية كصحيفة أسبوعية تصدر كل يوم سبت، ولكن بعد شهرين من تأسيس الصحيفة، حوّلها الشقيقان إلى صحيفة يومية.

وتم توزيع هذه الصحيفة في مصر وبلاد الشام، وفى نوفمبر عام 1899، تم نقل مقر الأهرام للقاهرة.