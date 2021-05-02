مهمة «إنجينيويتي» تمتد شهراً على المريخ

المصدر: (واشنطن - أ ف ب)

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، أمس، تمديد مهمة مروحية «إنجينيويتي» شهراً إضافياً، لتساند الروبوت الجوال «بيرسيفيرنس»، بعدما نجحت الوكالة في إثبات إمكان التحليق في أجواء الكوكب الأحمر.

وستتولى «إنجينيويتي» من الآن فصاعداً دعم المركبة الجوالة في مهمتها المتمثلة في البحث عن علامات حياة ميكروبية سابقة على المريخ، من خلال مرافقتها مثلاً في استكشاف المواقع ذات الأهمية العلمية التي يتعذر على الروبوت الوصول إليها، أو من تحديد المسار الأكثر أماناً.

وأوضحت مديرة قسم دراسة الكواكب في ناسا لوري غليز في مؤتمر صحافي أن مهمة «إنجينيويتي» ستتغير من كونها «مهمة إثبات لقدرتها التقنية» لتصبح «مهمة إثبات لقدرتها العملانية، نجمع من خلالها معلومات عن إمكان استخدامها في توفير الدعم التشغيلي» لمركبة «بيرسفيرنس».