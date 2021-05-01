حكم من نام طوال نهار رمضان.. هل يبطل صيامه؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أجابت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن سؤال من نام أكثر اليوم في نهار رمضان هل يبطل صومه؟

و أكدت لجنة الفتوى أن النوم أكثر النهار في رمضان لا يبطل الصوم، بل لو نام الصائم النهار كله فصومه صحيح.

واستشهدت اللجنة بقول الإمام النووي في «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (2/366): «وَلَوْ نَامَ جَمِيعَ النَّهَارِ صَحَّ صَوْمُهُ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَعْرُوفِ».

وقول ابن قدامة في «المغني» (3/ 116): «النَّوْمُ لَا يُؤَثِّرُ فِي الصَّوْمِ، سَوَاءٌ وُجِدَ فِي جَمِيعِ النَّهَارِ أَوْ بَعْضِهِ».