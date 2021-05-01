مصر .. وفاة أرملة الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الدكتور وليد مشالي، نجل الطبيب الراحل محمد مشالي، والمعروف إعلاميا بـ«طبيب الغلابة»، اليوم، وفاة والدته الدكتورة فادية مالك، وزوجة الراحل عقب تعرضها مؤخرا لأزمة صحية مفاجئة تسببت في وفاتها.

وأضاف «مشالي» أنه يباشر حاليا مراحل تجهيز الجثمان استعدادا لنقلة من مستشفى التجمع الخامس بالقاهرة بواسطة سيارة إسعاف، ومن المقرر تشييع الجثمان عقب أداء صلاة الجنازة عليها عصرا، ودفنها بمقابر الأسرة بقرية شبراقاص بمركز السنطة.

في ذات السياق نعى مروان مشالي، حفيد عائلة طبيب الغلابة عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي «فسبوك» وفاة جدته بقوله «إنا لله وإنا إليه لراجعون وفاة جدتي الدكتورة فادية مالك.. حرم جدي الدكتور محمد مشالي.. وأرجو الدعاء لها بالرحمه والمغفرة».