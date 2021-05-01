السعودية تطيح بشخص أطلق النار على أحد المنازل بالرياض

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت شرطة منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية القبض على شخص سعودي يستقل مركبة ويطلق النار على أحد المنازل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو لشخص يستقل مركبته ويطلق النار على أحد المنازل.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأنه إشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه بعد محاولته الهرب وإطلاقه النار من سلاح بحوزته وتم التعامل معه بما يقتضيه الموقف دون وقوع إصابات.

وأوضحت الشرطة عبر حساب الأمن العام بتويتر، أن المواطن في العقد الرابع من العمر وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة.