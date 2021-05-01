وفاة سعودي بحادث تصادم طائرتين في جنوب أفريقيا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية جنوب أفريقيا وفاة المواطن السعودي محمد أحمد السيسي في حادث تصادم طائرتين.

وأوضحت السفارة عبر حسابها بتويتر، أنها تلقت إشعارا من السلطات الحكومية الجنوب أفريقية يفيد بوقوع حادث تصادم بين طائرتين لتدريب الطيران أحدهما تابعة لمدرسة Central Flying Academy والأخرى تابعة لمدرسة Sky Hawk Aviation وقد نتح عن الحادث وفاة المواطن السعودي أحمد بن محمد السيسي الذي كان يستقل الطائرة الأولى ويدرس الطيران على حسابه الخاص، كما نتج عن الحداث وفاة مدربه وكذلك طاقم الطائرة الأخرى.

وأكدت السفارة أنه فور تلقيها البلاغ من قبل جهات الاختصاص بجنوب أفريقيا، قامت بزيارة موقع الحادث الواقع في أحد ضواحي مدينة جوهانسبيرغ، كما تم التواصل مع الجهات الحكومية المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة لنقل جثمان المواطن إلى ذويه بالسعودية، وستقوم السفارة بمتابعة إجراءات التحقيق التي تقوم بها السلطات المختصة.