حقيقة وفاة الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق

المصدر: البيان الإلكتروني

ترددت إشاعات في مصر عن وفاة أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق .

ونفى الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء ووزير الطيران الأسبق ورئيس حزب الحركة الوطنية ما تردد حول شائعة وفاته.

وقال رئيس الوزراء الأسبق فى تصريح خاص وفق موقع "فيتو": "أنا بخير وصحتي جيدة وما يتردد شائعة وليس بي أى شيء".

وكانت قضت محكمة جنايات شمال القاهرة ببراءة الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء الأسبق و2 آخرين من اتهامهم بإهدار المال العام فى القضية المعروفة إعلاميا جمعية خدمات مصر الجديدة "حديقة الأسرة".

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار سرور محمد أحمد وعضوية المستشارين السيد أحمد عبد ومحمد مصطفى عبيد وأمانة سر محمد خميس.

وقال أحمد شفيق خلال انعقاد الجلسة: لم أهدر جنيها واحدا من المال العام الخاصة بالدولة، وتلك المصاريف التي تتحدث عنها أوراق القضية، جاءت نتيجة الإعلان عن المشروع والتسويق له.

وأضاف شفيق: إن بروتوكول إنشاء الحديقة تم الموافقة عليه من خلال 10 جهات ووزارات.

يذكر أن النيابة العامة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض والتي قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظر المحاكمة.