بالفيديو .. سيارة تصدم أحد المارة بطريقة مروعة جعلته يطير في السماء

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد الحوادث المرورية المروعة حيث قامت سيارة بصدم شخص وطار عشرات الأمتار في الهواء.

وأظهر المقطع شخصاً يسير خلال ساعات النهار في شارع وبعد أن تجاوز أحد التقاطعات داهمته سيارة مسرعة لتصدمه ويطير في الهواء قرابة 10 أمتار ويرتطم بجدار أحد المباني قبل أن يسقط على الأرض.

وبعد أن صدمت الضحية ارتطمت المركبة بسيارة متوقفة قبل أن يترجل قائدها ويحيط به عدد من الأشخاص الذين أسرعوا إلى موقع الحادث.

ولم يتضح مصير الضحية فيما قال مغردون إن الحادثة وقعت في كيلو 8 بمحافظة جدة وفق صحيفة المدينة.

بالفيديو .. سيارة تصدم أحد المارة بطريقة مروعة جعلته يطير في السماءhttps://t.co/pfe7NJ2mN1#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/FymSadJXBK — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 30, 2021